История обменного курса белорусский рубль–брунейские доллары

Обменный курс белорусский рубль/брунейские доллары сейчас составляет 0,411, отражая изменение в размере 0.242% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.019% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/брунейские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,412, и минимумом, равным 0,409, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.177% уменьшение стоимости.