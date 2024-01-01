История обменного курса белорусский рубль–бахрейнские динары

Обменный курс белорусский рубль/бахрейнские динары сейчас составляет 0,115, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.006% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/бахрейнские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,115, и минимумом, равным 0,115, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.135% уменьшение стоимости.