История обменного курса белорусский рубль–болгарские левы

Обменный курс белорусский рубль/болгарские левы сейчас составляет 0,549, отражая изменение в размере 0.419% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.221% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/болгарские левы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,551, и минимумом, равным 0,547, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.295% уменьшение стоимости.