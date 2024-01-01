Белорусские рубли в болгарские левы

Сконвертируйте BYN в BGN по реальному обменному курсу

1 000 byn
549,02 bgn

Br1,000 BYN = лв0,5490 BGN

Среднерыночный курс в 03:36
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1 BYN в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,55990,5614
Низкий0,54690,5469
В среднем0,55410,5546
Изменить-1.33%-2.16%
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Соотношение 1 BYN к BGN

За последние 30 дней максимальный курс BYN к BGN составил 0,5599, а минимальный — 0,5469. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5541. Изменение курса BYN к BGN в процентном соотношении составило -1.33.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к BGN составил 0,5614, а минимальный — 0,5469. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5546. Изменение курса BYN к BGN в процентном соотношении составило -2.16.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,285
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,341
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,605
1 AUD0,670,9180,90111,1110,6150,51812,254

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Болгарский Лев
1 BYN0,54902 BGN
5 BYN2,74508 BGN
10 BYN5,49016 BGN
20 BYN10,98032 BGN
50 BYN27,45080 BGN
100 BYN54,90160 BGN
250 BYN137,25400 BGN
500 BYN274,50800 BGN
1000 BYN549,01600 BGN
2000 BYN1 098,03200 BGN
5000 BYN2 745,08000 BGN
10000 BYN5 490,16000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Белорусский рубль
1 BGN1,82144 BYN
5 BGN9,10720 BYN
10 BGN18,21440 BYN
20 BGN36,42880 BYN
50 BGN91,07200 BYN
100 BGN182,14400 BYN
250 BGN455,36000 BYN
500 BGN910,72000 BYN
1000 BGN1 821,44000 BYN
2000 BGN3 642,88000 BYN
5000 BGN9 107,20000 BYN
10000 BGN18 214,40000 BYN