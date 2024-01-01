История обменного курса белорусский рубль–бангладешские таки

Обменный курс белорусский рубль/бангладешские таки сейчас составляет 35,936, отражая изменение в размере 0.145% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/бангладешские таки колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 36,029, и минимумом, равным 35,832, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.263% увеличение стоимости.