История обменного курса белорусский рубль–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс белорусский рубль/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,549, отражая изменение в размере 0.418% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.222% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,550, и минимумом, равным 0,547, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.325% уменьшение стоимости.