История обменного курса белорусский рубль–аргентинские песо

Обменный курс белорусский рубль/аргентинские песо сейчас составляет 282,672, отражая изменение в размере 0.148% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.576% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/аргентинские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 282,800, и минимумом, равным 280,588, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.298% увеличение стоимости.