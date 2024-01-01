История обменного курса белорусский рубль–ангольские кванзы

Обменный курс белорусский рубль/ангольские кванзы сейчас составляет 269,923, отражая изменение в размере -0.072% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.040% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 274,369, и минимумом, равным 268,242, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.670% уменьшение стоимости.