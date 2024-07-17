История обменного курса белорусский рубль–армянские драмы

Обменный курс белорусский рубль/армянские драмы сейчас составляет 118,955, отражая изменение в размере 0.245% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.264% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/армянские драмы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 118,998, и минимумом, равным 118,324, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.220% увеличение стоимости.