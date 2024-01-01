История обменного курса ботсванская пула–вьетнамские донги

Обменный курс ботсванская пула/вьетнамские донги сейчас составляет 1 877,580, отражая изменение в размере -0.155% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.269% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1 888,540, и минимумом, равным 1 871,680, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.582% увеличение стоимости.