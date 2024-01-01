История обменного курса ботсванская пула–уругвайские песо

Обменный курс ботсванская пула/уругвайские песо сейчас составляет 2,986, отражая изменение в размере 0.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.647% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/уругвайские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,994, и минимумом, равным 2,966, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.