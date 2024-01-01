История обменного курса ботсванская пула–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс ботсванская пула/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,502, отражая изменение в размере -0.131% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,504, и минимумом, равным 0,498, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.