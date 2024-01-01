История обменного курса ботсванская пула–тайские баты

Обменный курс ботсванская пула/тайские баты сейчас составляет 2,684, отражая изменение в размере 0.453% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.205% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/тайские баты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,694, и минимумом, равным 2,655, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.548% уменьшение стоимости.