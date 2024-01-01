История обменного курса ботсванская пула–шведские кроны

Обменный курс ботсванская пула/шведские кроны сейчас составляет 0,787, отражая изменение в размере 0.283% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.030% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/шведские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,791, и минимумом, равным 0,778, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.608% увеличение стоимости.