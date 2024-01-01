История обменного курса ботсванская пула–сейшельские рупии

Обменный курс ботсванская пула/сейшельские рупии сейчас составляет 1,026, отражая изменение в размере -1.643% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.220% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,114, и минимумом, равным 1,008, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -6.256% уменьшение стоимости.