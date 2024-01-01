История обменного курса ботсванская пула–российские рубли

Обменный курс ботсванская пула/российские рубли сейчас составляет 6,550, отражая изменение в размере -0.473% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.855% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/российские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 6,582, и минимумом, равным 6,493, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.845% уменьшение стоимости.