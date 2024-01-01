История обменного курса ботсванская пула–польские злотые

Обменный курс ботсванская пула/польские злотые сейчас составляет 0,292, отражая изменение в размере 0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.409% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/польские злотые колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,292, и минимумом, равным 0,289, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.449% увеличение стоимости.