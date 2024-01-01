История обменного курса ботсванская пула–пакистанские рупии

Обменный курс ботсванская пула/пакистанские рупии сейчас составляет 20,600, отражая изменение в размере -0.390% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.291% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 20,722, и минимумом, равным 20,569, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.