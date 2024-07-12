История обменного курса ботсванская пула–перуанские новые соли

Обменный курс ботсванская пула/перуанские новые соли сейчас составляет 0,277, отражая изменение в размере 0.091% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.614% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,280, и минимумом, равным 0,275, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.554% уменьшение стоимости.