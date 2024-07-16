История обменного курса ботсванская пула–непальские рупии

Обменный курс ботсванская пула/непальские рупии сейчас составляет 9,919, отражая изменение в размере -0.254% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.177% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/непальские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 9,944, и минимумом, равным 9,890, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.