История обменного курса ботсванская пула–никарагуанские кордобы

Обменный курс ботсванская пула/никарагуанские кордобы сейчас составляет 2,732, отражая изменение в размере -0.243% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.081% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,740, и минимумом, равным 2,723, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.