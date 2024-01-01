История обменного курса ботсванская пула–малавийские квачи

Обменный курс ботсванская пула/малавийские квачи сейчас составляет 128,378, отражая изменение в размере -0.188% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.386% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/малавийские квачи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 128,836, и минимумом, равным 127,768, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.