История обменного курса ботсванская пула–маврикийские рупии

Обменный курс ботсванская пула/маврикийские рупии сейчас составляет 3,452, отражая изменение в размере -0.311% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.779% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 3,637, и минимумом, равным 3,442, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.799% уменьшение стоимости.