История обменного курса ботсванская пула–мавританские угии

Обменный курс ботсванская пула/мавританские угии сейчас составляет 2,932, отражая изменение в размере -0.430% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/мавританские угии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,944, и минимумом, равным 2,927, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.