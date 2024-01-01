ботсванская пула патаки Макао История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса ботсванская пула патаки Макао. Это сводная страница ботсванская пула (BWP) патаки Макао (MOP) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BWP и MOP за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

1 000 bwp
596,13 mop

P1,000 BWP = MOP$0,5961 MOP

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.

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История обменного курса ботсванская пула–патаки Макао

Обменный курс ботсванская пула/патаки Макао сейчас составляет 0,596, отражая изменение в размере -0.292% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.112% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/патаки Макао колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,598, и минимумом, равным 0,594, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.478% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,90811,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,5990,68311,0191,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в патаки Макао

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе