История обменного курса ботсванская пула–патаки Макао

Обменный курс ботсванская пула/патаки Макао сейчас составляет 0,596, отражая изменение в размере -0.292% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.112% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/патаки Макао колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,598, и минимумом, равным 0,594, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.478% уменьшение стоимости.