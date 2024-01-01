История обменного курса ботсванская пула–молдавские леи

Обменный курс ботсванская пула/молдавские леи сейчас составляет 1,306, отражая изменение в размере -0.392% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.529% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/молдавские леи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,318, и минимумом, равным 1,305, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.561% увеличение стоимости.