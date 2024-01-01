История обменного курса ботсванская пула–шри-ланкийские рупии

Обменный курс ботсванская пула/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 22,515, отражая изменение в размере -0.243% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.453% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 22,591, и минимумом, равным 22,314, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.