История обменного курса ботсванская пула–ливанские фунты

Обменный курс ботсванская пула/ливанские фунты сейчас составляет 6 631,950, отражая изменение в размере -0.350% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.084% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/ливанские фунты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 6 655,700, и минимумом, равным 6 618,100, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.