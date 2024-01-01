История обменного курса ботсванская пула–лаосские кипы

Обменный курс ботсванская пула/лаосские кипы сейчас составляет 1 641,500, отражая изменение в размере -0.332% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.190% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/лаосские кипы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 647,420, и минимумом, равным 1 638,390, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.