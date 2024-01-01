История обменного курса ботсванская пула–казахстанские тенге

Обменный курс ботсванская пула/казахстанские тенге сейчас составляет 35,509, отражая изменение в размере 0.426% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.069% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 35,509, и минимумом, равным 35,014, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.482% уменьшение стоимости.