История обменного курса ботсванская пула–кувейтские динары

Обменный курс ботсванская пула/кувейтские динары сейчас составляет 0,023, отражая изменение в размере -0.304% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/кувейтские динары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,023, и минимумом, равным 0,023, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.