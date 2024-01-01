История обменного курса ботсванская пула–южно-корейские воны

Обменный курс ботсванская пула/южно-корейские воны сейчас составляет 102,812, отражая изменение в размере 0.160% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.789% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 103,060, и минимумом, равным 101,981, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.484% уменьшение стоимости.