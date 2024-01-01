История обменного курса ботсванская пула–гаитянские гурды

Обменный курс ботсванская пула/гаитянские гурды сейчас составляет 9,762, отражая изменение в размере -0.336% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.155% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 9,796, и минимумом, равным 9,717, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.803% уменьшение стоимости.