История обменного курса ботсванская пула–гайанские доллары

Обменный курс ботсванская пула/гайанские доллары сейчас составляет 15,442, отражая изменение в размере -0.336% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.196% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/гайанские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 15,509, и минимумом, равным 15,411, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.