История обменного курса ботсванская пула–гватемальские кетсали

Обменный курс ботсванская пула/гватемальские кетсали сейчас составляет 0,575, отражая изменение в размере -0.308% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.011% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,577, и минимумом, равным 0,573, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.484% увеличение стоимости.