История обменного курса ботсванская пула–гибралтарские фунты

Обменный курс ботсванская пула/гибралтарские фунты сейчас составляет 0,057, отражая изменение в размере 0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/гибралтарские фунты колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,057, и минимумом, равным 0,057, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.477% увеличение стоимости.