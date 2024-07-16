История обменного курса ботсванская пула–эфиопские быры

Обменный курс ботсванская пула/эфиопские быры сейчас составляет 4,278, отражая изменение в размере -0.190% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.132% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/эфиопские быры колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 4,291, и минимумом, равным 4,257, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.