История обменного курса ботсванская пула–египетские фунты

Обменный курс ботсванская пула/египетские фунты сейчас составляет 3,575, отражая изменение в размере -0.224% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.581% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/египетские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 3,587, и минимумом, равным 3,548, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.553% уменьшение стоимости.