История обменного курса ботсванская пула–алжирские динары

Обменный курс ботсванская пула/алжирские динары сейчас составляет 9,947, отражая изменение в размере -0.275% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.182% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/алжирские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 9,990, и минимумом, равным 9,916, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.458% уменьшение стоимости.