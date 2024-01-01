История обменного курса ботсванская пула–франки Джибути

Обменный курс ботсванская пула/франки Джибути сейчас составляет 13,183, отражая изменение в размере -0.229% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.115% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/франки Джибути колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 13,221, и минимумом, равным 13,143, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.