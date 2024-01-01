История обменного курса ботсванская пула–чешские кроны

Обменный курс ботсванская пула/чешские кроны сейчас составляет 1,719, отражая изменение в размере 0.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.548% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/чешские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,732, и минимумом, равным 1,709, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.446% увеличение стоимости.