История обменного курса ботсванская пула–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс ботсванская пула/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 7,527, отражая изменение в размере 0.050% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.174% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 7,555, и минимумом, равным 7,486, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.475% увеличение стоимости.