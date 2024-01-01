История обменного курса ботсванская пула–коста-риканские колоны

Обменный курс ботсванская пула/коста-риканские колоны сейчас составляет 38,774, отражая изменение в размере -0.240% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.268% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 39,145, и минимумом, равным 38,621, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.900% уменьшение стоимости.