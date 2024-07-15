История обменного курса ботсванская пула–колумбийские песо

Обменный курс ботсванская пула/колумбийские песо сейчас составляет 300,161, отражая изменение в размере 1.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.910% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 300,559, и минимумом, равным 290,565, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.753% увеличение стоимости.