История обменного курса ботсванская пула–чилийские песо

Обменный курс ботсванская пула/чилийские песо сейчас составляет 69,830, отражая изменение в размере 1.637% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.136% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 69,912, и минимумом, равным 67,096, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.223% увеличение стоимости.