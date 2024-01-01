История обменного курса ботсванская пула–канадские доллары

Обменный курс ботсванская пула/канадские доллары сейчас составляет 0,102, отражая изменение в размере -0.169% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.610% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/канадские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,102, и минимумом, равным 0,101, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.521% уменьшение стоимости.