История обменного курса ботсванская пула–бангладешские таки

Обменный курс ботсванская пула/бангладешские таки сейчас составляет 8,710, отражая изменение в размере -0.188% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.106% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/бангладешские таки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 8,758, и минимумом, равным 8,686, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.619% уменьшение стоимости.