История обменного курса ботсванская пула–ангольские кванзы

Обменный курс ботсванская пула/ангольские кванзы сейчас составляет 65,422, отражая изменение в размере -0.424% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.013% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 66,495, и минимумом, равным 64,988, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.700% уменьшение стоимости.