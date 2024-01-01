История обменного курса бутанский нгултрум–коморские франки

Обменный курс бутанский нгултрум/коморские франки сейчас составляет 5,401, отражая изменение в размере 0.368% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.290% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/коморские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 5,421, и минимумом, равным 5,380, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.311% уменьшение стоимости.