История обменного курса коморский франк–бутанские нгултрумы

Обменный курс коморских франка/бутанские нгултрумы сейчас составляет 0,184, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.700% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,187, и минимумом, равным 0,183, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.819%.